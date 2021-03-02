Многодетная мать выносила ребенка для брата-гея

Жительница Великобритании стала суррогатной матерью для брата-гея и его возлюбленного. Об этом сообщает издание Times Now News.

Энтони Диган (Anthony Deegan) и Рэй Уильямс (Ray Williams) больше года искали суррогатную мать, чтобы завести ребенка. Они принимали участие в различных благотворительных мероприятиях в надежде найти подходящую кандидатуру, но так и не встретили никого, кто подходил бы на эту роль.

В конце концов, 42-летняя сестра Дигана Трейси Халс (Tracey Hulse), у которой шестеро детей, предложила помочь им реализовать их мечту. Диган и Уильямс были очень благодарны многодетной матери за ее отзывчивость. Они взяли кредит на 36 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей), чтобы оплатить экстракорпоральное оплодотворение.

Муж Трейси поначалу считал, что она слишком стара для того, чтобы стать суррогатной матерью, но не стал ее отговаривать.

Первые две попытки оплодотворения оказались неудачными. Но на третий раз Трейси удалось забеременеть. 12 октября 2020 года она родила мальчика, которого назвали Тео (Theo) и передала его Дигану и Уильямсу.

После этого родственная связь между Диганом и Трейси стала еще сильнее. «Мы с Трейси всегда были близки, мы лучшие друзья. Я вел ее к алтарю на ее свадьбе. А теперь, 17 лет спустя, она родила нам нашего сына, и это всегда будет особенным моментом для нас. Мы не знаем, как благодарить Трейси», — рассказал брат женщины.

Ранее сообщалось, что в американском штате Иллинойс женщина стала суррогатной матерью для сестры и забеременела собственной племянницей. Она забеременела уже после первой подсадки эмбриона.