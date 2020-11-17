Бабушка родила собственную внучку

Жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, помогла страдающей бесплодием дочери завести ребенка и стала суррогатной матерью для собственной внучки. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

51-летняя Джулия Лавинг рассказала, что ее 29-летняя дочь Бреанна Локвуд с мужем Аароном четыре года не могли зачать ребенка. В результате пара обратилась в клинику по искусственному оплодотворению.

Семья потратила 73 тысячи долларов (5,6 миллиона рублей) на экстракорпоральное оплодотворение. Локвуд дважды забеременела, но оба раза потеряла детей, в том числе двойняшек. Из-за этого у нее развился синдром Ашермана — редкое заболевание, когда внутри матки образуется шрам, из-за которого женщина не может выносить другого ребенка.

Лавинг, давно мечтавшая о внуках, предложила дочери стать суррогатной матерью для ее ребенка. Сначала Локвуд не принимала предложение всерьез, но позже согласилась. В США существует возрастное ограничение — суррогатной матери должно быть до 35 лет. Однако отличное состояние здоровья Лавинг позволило сделать исключение.

В марте 2020 года Лавинг успешно забеременела, а 2 ноября родила собственную внучку — Брайер Джульет. Радостной новостью о пополнении в семействе Локвуд поделилась в своем Instagram-аккаунте. «Моя мама перенесла тяжелые роды как настоящая рок-звезда, — написала она. — У меня перехватывает дыхание, когда я думаю, на какие она пошла жертвы, чтобы подарить нам этот маленький комочек счастья. Я держу свою дочку в руках, и мое сердце разрывается на части».

«Моя мама Джулия и малышка Брайер здоровы и чувствуют себя великолепно! Я столько всего хочу рассказать про то, как прошли роды, но сейчас мы с мужем поглощены заботой о нашей малютке!» — отметила Локвуд.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Хартфордшир, которая не могла иметь детей, стала матерью благодаря лучшей подруге. Женщина решилась на такой шаг после того, как пережила пять выкидышей, две внематочные беременности и удаление фаллопиевых труб.

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