Женщина забеременела собственной племянницей

В американском штате Иллинойс женщина стала суррогатной матерью для сестры и забеременела собственной племянницей. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 2018 году 37-летняя Микела Нуно (Michela Nuno) с партнером решили завести третьего ребенка. В апреле того же года она прошла обследование и обнаружила, что у нее злокачественная опухоль шейки матки. «Мне требовалась операция, так что, если я хотела третьего ребенка, мне нужно было действовать быстрее и после родов удалить матку», — рассказала она.

После года безуспешных попыток зачать ребенка Нуно испугалась, что болезнь может прогрессировать. Тогда пара решила найти суррогатную мать и рассказала о своем желании ближайшим друзьям и родственникам. Сестра Микелы, Анжелика Диджория (Angelica Digioia), у которой трое детей, вызвалась помочь. Она забеременела уже после первой подсадки эмбриона.

В ноябре 2020 года врачи посоветовали Диджории прервать беременность, поскольку ребенок рос с печенью, кишечником и желудком наружу. «За два дня до аборта мы решили дать малышу второй шанс, так как последнее время я много про это читала, к тому же специалист сказал, что вероятность выживания — 90 процентов», — говорит Нуно.

По прогнозам докторов, девочка появится на свет в апреле текущего года. Медики предупреждают, что сразу после рождения ребенку потребуется операция.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, помогла страдающей бесплодием дочери завести ребенка и стала суррогатной матерью для собственной внучки. В марте прошлого года женщина успешно забеременела, а 2 ноября родила.