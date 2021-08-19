Сын вернулся к родителям через четыре месяца после своих похорон

Жители города Мтата, ЮАР, по ошибке похоронили незнакомого человека вместо пропавшего сына, которого им удалось вернуть через четыре месяца после похорон. Об этом сообщает News 24.

В мае прошлого года 34-летний Симзузил Кхолисо отправился в магазин за одеждой и не вернулся домой. В августе в городе нашли разложившееся тело. Отец мужчины, 64-летний Симфиве Кхолисо, опознал в нем пропавшего сына. Спустя два дня мужчина и его жена Новету похоронили покойного в саду возле дома.

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В декабре семья услышала по радио объявление о поиске родственников 34-летнего мужчины, который находился в больнице провинции Квазулу-Натал на границе с Свазилендом. Новету рассказала, что семья была в шоке. «Четыре месяца я оплакивала незнакомца, которого мы похоронили», — заявила она. В итоге семья срочно отправилась в медучреждение и забрала пациента.

«У нашего сына есть шрам на теле. При встрече я попросила его показать мне шрам, и он был на месте», — рассказала Новету. Женщина добавила, что у нее и мужа брали образцы ДНК, чтобы определить, является ли Симзузил их сыном, однако спустя год результаты анализа до сих пор не готовы.

Семье до сих пор не знает личность человека, которого они похоронили. Мать все еще не понимает, как ее сын оказался в Квазулу-Натал. Расследованием дела занимается полиция. Заявление на эксгумацию тела уже одобрено Национальной прокуратурой.

Новету подчеркнула, что семья ждет, когда дело закроют. Она также заявила, что похороненное тело надо эксгумировать и передать настоящим родственникам умершего.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Перт семья кремировала чужого ребенка из-за ошибки в больнице. Австралийцы подали в суд на компанию, которая управляет больницей, патологоанатомическую лабораторию и ритуальную компанию.

