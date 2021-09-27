Сестры пришли на прощание с матерью и увидели в гробу незнакомку в ее одежде

Дочери обнаружили в гробу матери тело незнакомой женщины в ее одежде

Скорбящие сестры из американского города Ахоски, штат Северная Каролина, на прощании с умершей матерью обнаружили в гробу тело незнакомой женщины, которая была одета в ее одежду. Об этом сообщает издание New York Post.

Дженнетта Арчер и ее сестра Дженнифер Тейлор пришли в морг на прощание со своей умершей матерью Мэри Арчер. Дочери заглянули в гроб и увидели незнакомую женщину, облаченную в одежду покойной.

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«Эта женщина была совершенно не похожа на нашу мать», — подчеркнула Дженнетта Арчер. Она отметила, что одежда их покойной матери была слишком велика для незнакомки.

Когда сестры сообщили об ошибке сотрудникам морга, те попытались убедить их в том, что женщины видят перед собой свою мать. Представители учреждения признали вину только после того, как тело Мэри Арчер нашли в зале для бальзамирования. Тела поменяли, и прощание продолжилось.

Главный бальзамировщик морга подтвердил журналистам, что произошла ошибка, но отказался давать интервью. Он заявил, что морг попытался связаться с семьей, чтобы обсудить проблему, однако сестры утверждают, что им никто не звонил.

Ранее сообщалось, что работники кладбища в Нью-Йорке на глазах у скорбящей семьи попытались утрамбовать гроб с покойницей в слишком маленькую могилу. Семья усопшей утверждает, что могильщики кричали, чтобы родственники покойной убрались с дороги и пропустили экскаватор.

