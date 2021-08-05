Копщики вырыли слишком маленькую могилу и испортили похороны

Работники кладбища в Нью-Йорке, США, на глазах у скорбящей семьи попытались утрамбовать гроб с покойницей в слишком маленькую могилу. Об этом сообщает издание New York Daily News.

Дети умершей 79-летней Кларибель Оппенхаймер (Claribel Oppenheimer) — Хосе Семиди (Jose Semidey) и Авильда Ривера (Awilda Rivera) — подали в суд иск против кладбища Эвергринс.

Согласно материалам дела, во время похорон американки копщики безуспешно пытались протолкнуть гроб в слишком маленькую могилу. «Раздался скрежет. Спустя некоторое время, которое показалось нам вечностью, гроб застрял. Работники ответчика начали тянуть гроб во все стороны», — говорится в иске.

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Один из могильщиков многократно пытался голыми руками запихнуть гроб в могилу, но безуспешно. На глазах у пораженной семьи работники кладбища убрали с гроба цветы. Они таскали гроб до тех пор, пока он не раскрылся. Руки покойницы, которые изначально были скрещены, из-за перемещений начали болтаться.

Семиди заявил, что просил могильщиков прекратить происходящее. Пастор, в свою очередь, попросил их взять инструменты и расширить могилу. Тогда сотрудники кладбища убрали гроб и положили его в траву, где он простоял около часа. Пастор попросил их переместить его в катафалк из-за жаркой погоды.

Семья утверждает, что в довершение всего могильщики кричали, чтобы родственники покойной убрались с дороги и пропустили экскаватор. Семья потребовала, чтобы для Оппенхаймер предоставили новый гроб, так как первый был поврежден в результате произошедшего. Спустя три часа тело покойной было возвращено в морг и помещено в новый гроб.

«Это непростительно для кладбища — выкопать такую могилу, в которую не помещается гроб. Ни одна семья не должна видеть, как гроб таскают вручную, повреждают, открывают, а затем ставят на траву, чтобы расширить могилу экскаватором. Это невообразимо», — заявил адвокат Эрик Ротштайн (Eric Rothstein).

Представители кладбища не ответили на просьбу сотрудников издания прокомментировать произошедшее.

Ранее сообщалось, что в американском городе Линдхерст, штат Нью-Джерси, работник кладбища Хилсайд оказался в могиле и не смог выбраться. Через 25 минут могильщика спасли.