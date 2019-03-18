Женщина подала в суд на кладбище из-за засосавшей ее могилы

Жительница острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, подала в суд на местное кладбище за то, что провалилась в могилу родителей. Об этом сообщает издание New York Post.

Джоан Каллен (Joanne Cullen) утверждает, что во время посещения могилы родителей 19 декабря 2016 года она испытала «травмирующий опыт».

Согласно материалам дела, американка наклонилась, чтобы поправить ленту на погребальном венке, когда земля под ее ногами просела. Каллен упала и разбила голову о надгробный камень. От испуга и неожиданности женщина отскочила назад и провалилась в яму. Ей приходилось держаться за надгробие, чтобы не упасть еще глубже. Каллен звала на помощь, но никто не услышал ее криков — на кладбище не было посетителей.

«Быть затянутым в могилу родителей во время посещения кладбища холодным декабрьским днем в предзакатный час... Это крайне пугающе и травматично», — заявил адвокат женщины Джозеф Перрини (Joseph Perrini). Он добавил, что рассчитывает на компенсацию в пять миллионов долларов (323,4 миллиона рублей) для 64-летней подзащитной.

Сама Каллен заверяет, что постоянно страдает от ночных кошмаров и после случившегося не посещала могилу родителей и не планирует это делать.

Адвокат считает, что могильщики, закапывающие соседнюю могилу, оставили под землей полость. Именно в нее и провалилась Каллен. «Это ужасно, и такое не должно случаться ни с кем. Мы хотим убедиться, что руководство кладбища и его работники сделали выводы из ситуации. Мы хотим увериться, что больше никто не пострадает», — подытожил Перрини.

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