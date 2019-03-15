В сгоревшем крематории уцелели все покойники

На кладбище немецкого города Швебиш-Халль на юге страны сгорел крематорий. Об этом пишет SWR.

Инцидент произошел вечером среды 13 марта. Огонь серьезно повредил здание, окончательно справиться с возгоранием удалось лишь к утру четверга.

При этом пламя не тронуло холодильник, в котором находились 20 тел умерших. Среди живых также пострадавших нет.

Точная причина пожара пока неизвестна. На месте продолжают работать полиция и криминалисты. Ущерб составил 1,5 миллиона евро.

В 2017 году в американском городе Цинциннати, штат Огайо, крематорий загорелся во время сожжения останков человека, страдавшего ожирением. «Тело было чрезмерно тучным и, по-видимому, разогрелось чуть сильнее того уровня, на который рассчитано оборудование», — заявил владелец учреждения.

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