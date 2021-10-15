В российском морге перепутали тела и предложили родным умершего поискать его

В морге Новочеркасска перепутали умерших и предложили родным поискать тело в холодильниках

В морге Новочеркасска сотрудники перепутали тело дедушки с телом другого человека, после чего предложили его родным поискать умершего самостоятельно в холодильниках учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Скончавшегося 8 октября россиянина забрали медики. Перед похоронами семья пришла в морг, где оказалось, что сотрудники перепутали тела, и бирка с именем дедушки находится на другом человеке.

Родственники начали утверждать, что сотрудники морга перепутали умерших, однако те предложили им забрать тело и не создавать конфликты. После этого работники учреждения провели их по холодильникам, чтобы те самостоятельно отыскали тело родственника.

В итоге дедушку нашли на столе для вскрытия, на которое родственники не давали согласия. После этого тело зашили и вернули деньги.

Ранее в Лысьве Пермского края из-за ошибки рабочих, перепутавших могилы, россиянку похоронили дважды, не уведомив о перезахоронении родственницу.

