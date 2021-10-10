Три человека погибли и три пострадали в ДТП в Подмосковье

ТАСС: три человека погибли и еще трое пострадали в результате ДТП в Сергиевом Посаде

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате дорожной аварии в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Сообщается, что 9 октября около 22:30 на седьмом километре автодороги «Сергиев Посад — Рыбинск — Череповец — Константиново» столкнулись два легковых автомобиля «Рено» и «ВАЗ». В результате ДТП погибли водитель «ВАЗа» и двое его несовершеннолетних пассажиров. Еще двое получили травмы. Также пострадал водитель иномарки.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС ГИБДД, они устанавливают обстоятельства аварии.

8 октября в Москве 21-летний водитель за рулем ВАЗ-2101 «Жигули» сбил троих студенток. Оказалось, что у него нет прав на управление транспортным средством, и он никогда их не получал. Не справившись с управлением, автомобилист выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Сразу после ДТП молодой человек заявил, что «перепутал педали».