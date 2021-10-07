Сбившей трех детей в Москве продлили срок ареста

Суд в Москве продлил до 24 марта срок ареста Башкировой

Солнцевский суд Москвы продлил срок ареста 18-летней Валерии Башкировой, сбившей на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Решение принято по ходатайству следствия с учетом позиции надзорного ведомства. Фигурантка дела останется под стражей до 24 марта 2022 года.

21 октября начнется рассмотрение по существу уголовного дела о смертельном ДТП.

19 июля Тверской суд Москвы арестовал Башкирову. Изначально ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но потом по ходатайству следствия девушку отправили в СИЗО.

16 июля она, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. В результате ДТП двое детей скончались.