Сбившую троих детей на переходе в Москве девушку оставили под стражей

Мосгорсуд подтвердил законность продления срока ареста 18-летней Валерии Башкировой, обвиняемой в смертельном ДТП в Москве, в котором погибли двое детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Девушка оставлена под стражей до 16 октября.

19 июля Тверской суд Москвы арестовал Башкирову до 16 сентября. Изначально ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но потом по ходатайству следствия девушку отправили в СИЗО.

16 июля Башкирова, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП двое детей скончались.