Шестеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в российском регионе

Шестеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Воронежской области

Семь человек, среди них шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет, пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Таловском районе Воронежской области. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Авария в российском регионе произошла в районе семи часов утра. 51-летний водитель автобуса при повороте не уступил дорогу погрузчику «Амкадор». Всего в автобусе было восемь человек: шестеро школьников, водитель и сопровождавший детей соцработник.

ТАСС со ссылкой на заявление представителя Единой дежурной диспетчерской службы Таловского района уточняет, что всех пострадавших доставили в местную больницу. У одного ребенка врачи зафиксировали смещение второго шейного позвонка.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

7 октября сообщалось, что на внутренней стороне 37-го километра МКАД произошло ДТП с участием семи легковых автомобилей. Из-за аварии движение было ограничено.

