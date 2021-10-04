На российской трассе перевернулся полный людей рейсовый автобус

На трассе в Красноярском крае полный людей автобус съехал в кювет и перевернулся

В Красноярском крае на 66-м километре трассы Р-257 «Енисей» перевернулся полный людей рейсовый автобус. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, водитель автобуса «Неоплан» съехал в кювет и опрокинулся на бок. В результате аварии на российской трассе пострадали пять человек.

Как сообщили в МВД, в момент ДТП в автобусе находились 38 человек. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Ранее в Хабаровском крае на трассе в ДТП с автобусом пострадали 12 человек. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находились 30 человек, не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.