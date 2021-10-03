В Иркутской области начали доследственную проверку после ДТП с автобусом

СК начал доследственную проверку по факту ДТП с автобусом в городе Ангарске

В Иркутской области начали доследственную проверку по факту ДТП с участием автобуса. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщается на сайте регионального управления СК.

Авария произошла днем 3 октября в городе Ангарске на пересечении улиц Ленина и Мира. Автобус, следовавший по маршруту №20, столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Пострадали 14 человек, их доставили в больницу. Детей среди пострадавших нет.

По данным следователей, травмы зафиксированы у четырех пассажиров.

Ранее 3 октября был опубликован сам момент столкновения. На кадрах видно, что транспортное средство столкнулось с легковушкой на перекрестке, после чего влетело в столб.