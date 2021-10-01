Во Владимирской области в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом погибли четверо россиян

Во Владимирской области на трассе М-7 в Гороховецком районе столкнулись большегруз и микроавтобус. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, четверо погибших были пассажирами микроавтобуса. Также известно о пяти пострадавших, которые доставлены в больницу.

В МВД сообщили, что микроавтобус Volkswagen врезался в большегруз МАЗ, после чего он перевернулся.

Движение по трассе из-за ДТП в сторону Нижнего Новгорода затруднено. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Ранее на трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань столкнулись легковой автомобиль и цементовоз. В результате аварии погибли три человека — все они были пассажирами автомобиля Toyota, который выехал на встречную полосу. Двоих пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу.