На российской трассе перевернулся автобус с младшеклассниками

На трассе в Иркутской области перевернулся автобус с 18 учениками младшей школы

На трассе Р—255 «Сибирь» в Иркутской области автобус с младшеклассниками перевернулся после столкновения с автомобилем УАЗ. Видео последствий аварий опубликовано на сайте регионального управления МВД.

На кадрах видно, как сотрудники ДПС осматривают место аварии. Поврежденный из-за ДТП желтый автобус лежит на боку.

По данным МВД, в автобусе, помимо водителя, находились 18 детей, которые учатся во 2-4 классе. Их сопровождали двое взрослых. Как сообщает РИА Новости, пострадали один школьник и трое взрослых.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД.

Ранее в Дагестане произошло смертельное ДТП со школьным автобусом и грузовиками. В результате аварии погибли три человека, пострадали восемь детей и один взрослый.