Момент столкновения автобуса с легковушкой в российском регионе попал на видео

В Иркутской области пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Момент аварии попал на видеорегистратор. Запись в воскресенье, 3 октября, публикует телеканал «360» в своем Telegram-канале.
ДТП произошло в Ангарске. Автобус столкнулся с легковушкой на перекрестке, после чего влетел в столб. По предварительным данным, пострадали 14 человек. Двоих из них увезли в больницу.
По данным телеканала, МВД проводит проверку.
Ранее 3 октября стало известно, что 12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае.