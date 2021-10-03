Момент столкновения автобуса с легковушкой в российском регионе попал на видео

В городе Ангарске Иркутской области автобус попал в ДТП, пострадали 14 человек

В Иркутской области пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Момент аварии попал на видеорегистратор. Запись в воскресенье, 3 октября, публикует телеканал «360» в своем Telegram-канале.

ДТП произошло в Ангарске. Автобус столкнулся с легковушкой на перекрестке, после чего влетел в столб. По предварительным данным, пострадали 14 человек. Двоих из них увезли в больницу.

По данным телеканала, МВД проводит проверку.

Ранее 3 октября стало известно, что 12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае.