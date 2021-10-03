На российской трассе в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

В Хабаровской крае 12 человек пострадали в ДТП с опрокидыванием автобуса

12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находилось 30 человек, во время движения по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре не справился с управлением. в результате чего транспортное средство съехало в кювет с последующим опрокидыванием. Отмечается, что всех пострадавших увезли в ЦРБ села Троицкое, погибших нет.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области на трассе М-7 в Гороховецком районе столкнулись большегруз и микроавтобус. В результате аварии погибли четыре человека. По информации регионального управления МВД, четверо погибших были пассажирами микроавтобуса. Также известно о пяти пострадавших, которые доставлены в больницу.