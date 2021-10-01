Три человека погибли в аварии с перевернувшейся иномаркой в Подмосковье

Три человека погибли в аварии с перевернувшейся легковушкой на трассе в Подмосковье

Легковая машина сбила пешехода на трассе М-9 в Подмосковье и опрокинулась, в результате три человека погибли, двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«На 60-м км трассы М-9 „Балтия“ водитель легкового автомобиля BMW совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием. В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали», — уточнили в ведомстве.

По информации агентства, детей среди жертв нет, правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Ранее три человека стали жертвами аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, после чего в них врезался ВАЗ-2111. По данным ГИБДД, в результате аварии на месте происшествия скончались водитель и два пассажира Lada. Информации о пострадавших нет.