В ДТП на российской трассе погибли три человека

На трассе М-4 «Дон» в ДТП погибли три человека

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ДТП погибли три человека. Об этом заявили в региональном управлении ГИБДД, сообщает «Российская газета».

В ведомстве рассказали, что авария произошла на 1026-м километре российской трассы в Аксайском районе. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, после чего в них врезался ВАЗ-2111.

По данным ГИБДД, в результате аварии на месте происшествия скончались водитель и два пассажира Lada. Информации о пострадавших нет. Ведомство начало проверку.

Ранее на трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань столкнулись автомобиль и цементовоз. В результате аварии погибли три человека — пассажиры машины Toyota, которая выехала на встречную полосу. Водители двух транспортных средств были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.