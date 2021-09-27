В российском городе машина въехала в автобусную остановку

В Калининграде автомобиль въехал в автобусную остановку, на которой находились люди

В Калининграде автомобиль въехал в автобусную остановку, на которой находились люди. Видео последствий ДТП опубликовано в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».

На кадрах видно, как автомобиль прижал к автобусной остановке женщину — ее пытаются достать очевидцы.

По данным ТАСС, когда водитель автомобиля высаживал пассажиров, он наехал на бордюр, а после — перепутал педали газа и тормоза, из-за чего въехал в остановку.

Как сообщает KP.RU, в результате аварии пострадали россиянка с ребенком. Сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося.

Ранее на юго-западе Москвы влетевший в толпу автомобиль зажал женщину — она умерла в больнице от серьезных травм. У 60-летней россиянки оторвало стопу, также у нее были диагностированы несколько переломов ног.