Три человека погибли в аварии с выехавшей на встречную полосу легковушкой

В Саратовской области три человека погибли в ДТП с выехавшей на встречную полосу иномаркой

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным следствия, в воскресенье в 16.30 (15.30 мск) на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем Hyundai. В результате аварии погиб 40-летний водитель автомобиля Hyundai, а также 36-летняя и четырехлетняя пассажирки.

Уточняется, что прокуратура региона держит под контролем ход расследования уголовного дела. Водитель выехавшей на встречную полосу иномарки задержан.