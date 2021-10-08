В Москве водитель без прав перепутал педали и сбил троих студенток

На севере Москвы водитель без прав перепутал педали и сбил троих студенток, они в больнице

В Москве 21-летний водитель за рулем ВАЗ-2101 «Жигули» сбил троих студенток. Оказалось, что у него нет прав на управление транспортным средством, и он никогда их не получал. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в Тимирязевском районе Северного административного округа города. Не справившись с управлением, автомобилист выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Сразу после ДТП молодой человек заявил, что «перепутал педали». Его повезли на медицинское освидетельствование.

Пострадавших девушек госпитализировали. По предварительным данным, серьезных травм у них нет.

Прокуратура столицы взяла проверку произошедшего на контроль.

Ранее 8 октября стало известно, что в Таловском районе Воронежской области школьный автобус попал в ДТП, столкнувшись с погрузчиком. Шестеро детей пострадали.