Губернатор Петербурга решил обратиться в полицию из-за шуточной новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города решили обратиться в полицию из-за новости сатирического издания ИА «Панорама», в которой сообщалось о повышении стоимости проезда в Северной столице. Беглов в эфире телеканала «78» подчеркнул, что такие публикации могут вызвать у горожан панику.

«Люди, которые распространяют именно такие слухи, — это самые настоящие подонки. Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение», — заявил губернатор. Он также уточнил, что по поводу подобных новостей власти города всегда обращаются в полицию, потому что «это не просто какие-то шутки или анекдот».

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Распространение недостоверной информации политик назвал преступлением, а публикацию — недобросовестной и специально продуманной акцией.

В комментарии изданию «Газета.Ru» соучредитель ИА «Панорама» Виталий Манн признался, что проблема, по его мнению, заключается не в сатирическом издании, а в том, что кто-то выдает шуточные новости за правду. Еще хуже — что некоторые люди верят в их правдивость.

«Напомним только очевидный факт: на странице с материалом в трех местах есть предупреждения, что он носит несерьезный характер», — отметил Манн, добавив, что уведомлений от МВД редакция издания пока не получала.

24 октября на сайте «Панорамы» вышла новость о том, что губернатор Беглов подписал указ о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на время нерабочих дней: в метро — в 10 раз (до 550 рублей), в наземном транспорте — в 5 раз (до 250 рублей).

ИА «Панорама» — сатирическое издание, известное тем, что пишет шуточные гротескные заметки, по стилю и оформлению копирующие обычные новости. На сайте есть две подписи о несерьезном характере материалов, а также специальный раздел «Предупреждение», где написано следующее: «Все без исключения приведенные на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой».