Россиян предупредили о наступлении морозов

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости предупредил, что россиян из Центральной России в первой половине следующей недели ожидают морозные ночи — до минус 10 градусов.

«В Центральной России метеорологическая зима продолжает пробуксовывать, однако в начале предстоящей недели она все-таки сделает полшага вперед», — сказал Тишковец, отметив, что снежный циклон североатлантического происхождения с центром над Средним Уралом развернется своей тыловой частью.

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«Вслед за холодным атмосферным фронтом, хлынет полярный воздух, волна которого в ближайшие сутки-двое докатится до междуречья Волги и Дона», — сказал синоптик, добавив, что в результате оттепель сменится морозом и температурный фон окажется на 1-2 градуса ниже положенной климатической нормы.

По его словам, в ночь на понедельник, 22 ноября, ударят заморозки, кое-где пройдет небольшой снег, образуется слабая гололедица. Днем будет обратный суточный ход температуры, которая, несмотря на выглянувшее из-за туч солнце и минимальную вероятность осадков, будет понижаться и уйдет в отрицательный сектор термометров — от ноля до минус пяти градусов.

В вторник, 23 ноября, на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самая морозная в текущем сезоне. «После полудня на Русскую равнину устремится теплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики», — сказал Тишковец.

При этом вторая половина недели ознаменуется западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения. В результате морозы пойдут на спад и суточные колебания температуры будут укладываться в диапазон от минус трех до плюс двух градусов.

В четверг, 25 ноября, будет сухо, а к концу недели активизируются циклоны. «Не обойдется без осадков в смешанной фазе и гололедных явлений, а значит наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь», — заключил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил часть россиян об аномальном холоде. В отдельных регионах температура будет опускаться до минус 30 градусов.