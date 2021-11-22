Глава Приморья призвал сократить рабочий день из-за циклона

Глава Приморья Олег Кожемяко призвал глав районов и руководителей предприятий сократить рабочий день и отпустить сотрудников домой из-за снежного циклона. Об этом сообщает правительство региона на своем сайте.

«Губернатор Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов и руководителей предприятий отпустить сотрудников, не занятых на круглосуточных или дежурных работах, домой в связи с непогодой», — говорится в сообщении.

Соответствующее предложение Кожемяко озвучил в ходе совещания в ситуационном центре Приморского края.

В своем Instagram-аккаунте глава региона отметил, что погода на юге Приморского края неблагоприятная, ожидается похолодание и гололед. Из-за непогоды во Владивостоке ранее отменили занятия в школах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил часть россиян об аномальном холоде. В отдельных регионах температура будет опускаться до минус 30 градусов.