Россияне скупили лопаты в ожидании снегопадов

Жители России резко скупили лопаты, а также щетки для автомобилей и другие товары для уборки снега в ожидании снегопадов. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД», передает РИА Новости.

Так, до четверти годовых продаж товаров для уборки снега было обеспечено в прошедшие выходные, 19-21 ноября. В этот период россияне сделали порядка 15-25 процентов от общего количества покупок этих товаров за год. Как пояснили эксперты, стимулом стали как непогода, так и ожидание ухудшения погодных условий.

Средний чек на лопаты за первые три недели ноября возрос на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 657 рублей. В натуральном выражении годовой объем продаж лопат увеличился на 169 процентов. Также на 220 процентов выросли количественные продажи щеток для очистки автомобилей. Средний чек на них составил 364 рубля, что больше прошлогоднего показателя на 33 процента.

В октябре сообщалось, что осенью в России резко вырос спрос на товары для дачи и сада. Граждане бросились скупать дачный инвентарь, так как многие из них стали владельцами загородной недвижимости в период пандемии, полагают эксперты.