Россияне скупили зарядки для смартфонов

«М.Видео-Эльдорадо»: в 2021 году в России продали почти пять миллионов зарядных устройств

Продажи сетевых и беспроводных зарядных устройств в России рекордно выросли. Об этом говорится в отчете «М.Видео-Эльдорадо», который оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По оценке ретейлера, за девять месяцев 2021 года российские потребители купили 4,5 миллиона устройств для зарядки на сумму около пяти миллиардов рублей. Как отметили представители компании, это больше показателей прошлого года почти на 50 процентов в количественном выражении и в 2,5 раза — в деньгах.

Средний чек в данном сегменте составил 1,1 тысячи рублей. Также выяснилось, что растет популярность зарядных устройств стоимостью более 1,5 тысячи рублей и мощностью от 18 ватт. Спрос на беспроводные зарядные устройства вырос на треть в штуках и на 90 процентов — в деньгах, достигнув 350 тысяч девайсов и 1,2 миллиардов рублей.

Из отчета следует, что рынок смартфонов в январе-сентябре 2021 года в натуральном выражении составил порядка 21,5 миллиона гаджетов. Исходя из этого, аналитики сделали вывод, что зарядное устройство приобретается почти к каждому четвертому девайсу.

«Повышенный интерес к сетевым зарядным устройствам связан с желанием у пользователей смартфонов в более мощном аксессуаре, который поможет зарядить девайс быстрее, чем обычно», — отметила руководитель департамента «Аксессуары цифровой техники» компании Екатерина Дитяткина.

В последние годы производители смартфонов отказываются комплектовать свои устройства адаптерами для зарядки. Одной из первых на такой шаг решилась Apple, которая в октябре 2020 года представила iPhone 12, не имеющий зарядника в комплекте.