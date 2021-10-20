Выпущена самая дорогая зарядка Apple

Apple выпустила зарядный адаптер и провод для MacBook Pro. Аксессуары доступны в интернет-магазине компании.

Вместе с появлением новых MacBook Pro с «монобровью» в интернет-магазин Apple добавили аксесуары для компьютеров. Комплект включает в себя адаптер, поддерживающий быструю зарядку мощностью 140 ватт, и двухметровый кабель с выходами USB-C и MagSafe. По информации компании, адаптер позволяет зарядить 16-дюймовую модель MacBook Pro до 50 процентов за полчаса.

Стоимость самого дорогого адаптера для ноутбуков Apple составляет 9900 рублей. Двухметровый зарядный провод обойдется в 5490 рублей. Таким образом, комплект в сумме будет стоить 15 390 рублей.

Аналогичные зарядный адаптер и кабель доступны и в комплекте с новыми MacBook Pro, но только с 16-дюймовой моделью. В коробке с 14-дюймовым ноутбуком будет находиться обычный адаптер, мощность которого не указана.

Анонс ноутбуков MacBook Pro состоялся 18 октября. Новые модели получили экраны Mini-LED с вырезом и частотой 120 герц, чипы M1 Pro и M1 Max, до 64 гигабайт оперативной и до восьми терабайт встроенной памяти.