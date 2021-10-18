Apple объявила дату релиза новой MacOS

Корпорация Apple объявила дату релиза новой операционной системы MacOS Monterey, она будет выпущена 25 октября. Об этом сообщается на сайте компании.

Новое программное обеспечение для компьютеров Mac получит обновление в виде новой функции SharePlay, с помощью которой теперь можно вместе с собеседниками смотреть фильмы и слушать музыку, а также показывать им свой экран в FaceTime. Также Apple обновила браузер Safari, добавила функцию «Короткие заметки», внедрила функцию AirPlay, позволяющую демонстрировать контент с других устройств Apple на дисплее Mac.

В ходе презентации в понедельник, 18 октября, Apple представила обновленный MacBook Pro. Отличительной особенностью нового компьютера стал экран с «монобровью». На экранном вырезе, как и у iPhone, расположены камера и прочие сенсоры. MacBook Pro доступны в двух вариантах — с экранами на 14 и 16 дюймов. Аппарат базируется на процессоре M1 Pro и может комплектоваться оперативной памятью емкостью до 64 гигабайт. Также впервые с 2015 года ноутбук получил магнитную зарядку MagSafe.

О том, что ноутбуки Apple получат «монобровь», ранее сообщали источники MacRumors. Журналисты предположили, что в вырезе будут расположены камеры и сенсоры устройства, благодаря чему рамки дисплея будут тоньше.