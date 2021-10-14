Apple обвинили в плагиате

Пользователи техники Xiaomi обвинили Apple в плагиате. Об этом сообщает издание MyDrivers.

Журналисты обратили внимание на посты пользователей в Weibo, в которых они сравнили анонс новой презентации Apple и приглашение Xiaomi на мероприятие с запуском Xiaomi Mi Mix 2s. Авторы отмечают, что анонс смартфона состоялся в 2018 году, и Apple, видимо, позаимствовала визуальный стиль рекламной кампании устройства.

Пользователи соцсетей обратили внимание на визуальное сходство двух промопостеров, отметив, что Apple скопировала идеи китайской компании. «Одинаковый фейерверк, а также текстуры света, используемые на картинке», — отметил один из блогеров. Xiaomi не отреагировала на претензии ее пользователей.

Анонс новой презентации Apple состоялся 12 октября. В нем компания пригласила пользователей на мероприятие, которое намечено на 18 октября.

Apple не в первый раз оказывается в центре скандала. В декабре 2017 года представители китайского бренда одежды Kon обвинили американскую компанию в воровстве их логотипа. Причиной для этого стала обновленная иконка магазина App Store.