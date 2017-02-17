Apple уличили в плагиате

Пользователи сети обвинили Apple в копировании приглашения на выставку WWDC 2017. Подобный дизайн встречался на плакате фестиваля 2010 года Festival de Cine Malaga в Испании, пишет Hipertextual.

Автором оригинальной обложки является художник Джозеф Макфридже. При этом некоторые юзеры уверяют, что обвинения в плагиате были выдвинуты поспешно и Apple просто могла нанять того же автора для создания приглашения. Это, по их мнению, и стало причиной схожести двух постеров.

Директор креативного агенства Barfutura, которое выпустило оригинальный плакат, Серхио Гонсалес (Sergio González) отметил, что не видит плагиата в плакате Apple: «Это очень похоже, да, но это вовсе не плагиат. Очень многие художники рисовали подобных маленьких человечков».

В четверг, 16 февраля, корпорация Apple объявила дату проведения ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2017. Конференция пройдет с 5 по 9 июня 2017 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center. В последний раз WWDC проходила в этом калифорнийском городе в 2002 году. Зал рассчитан более чем на шесть тысяч гостей, среди которых ожидается присутствие тысячи разработчиков Apple. Регистрация участников начнется 27 марта.