Раскрыта стоимость AirPods с защитой от воды

Компания Apple раскрыла стоимость AirPods третьего поколения. Наушники появятся в продаже 26 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

AirPods третьего поколения получили новый дизайн, напоминающий AirPods Pro. Однако это единственные наушники Apple с защитой от воды. Также они поддерживают пространственное звучание, быструю зарядку и могут подключаться к магнитной зарядке MagSafe для iPhone. Время работы AirPods от одного заряда составляет шесть часов, с кейсом оно увеличивается до 30 часов.

Стоимость новых AirPods составляет 16 490 рублей. AirPods второго поколения стоят 12 490 рублей. Также в продаже появится версия AirPods Pro с кейсом, поддерживающим MagSafe за 25 тысяч рублей.

Первое поколения AirPods Apple представила в 2016 году. В 2019 году компания обновила наушники и представила AirPods Pro.