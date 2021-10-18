Apple выпустила новые AirPods с защитой от воды

Apple представила беспроводные наушники AirPods нового поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Наушники получили новую форму и кейс. Визуально гарнитура похожа на AirPods Pro, однако они не имеют силиконовых насадок. Также AirPods нового поколения имеют защиту от воды, адаптивный эквалайзер, меняющий звучание в зависимости от контента, и пространственное звучание. От одного заряда наушники работают шесть часов, с кейсом этот показатель увеличится до 30 часов. Также имеется быстрая зарядка и поддержка MagSafe.

Стоимость новых AirPods составляет 16 490 рублей, когда как прошлое поколение AirPods будет стоить 12 490 рублей. Также в продаже появятся AirPods Pro с MagSafe-кейсом за 25 тысяч рублей. Продажи в России начнутся 26 октября.

Apple также представила новую подписку для Apple Music под названием Voice Plan и стоимостью пять долларов в месяц в США. С такой версией подписки медиатека доступна лишь с голосовым ассистентом Siri. В России этот вариант подписки недоступен.

Оригинальные AirPods были представлены в 2016 году. В 2019 году Apple выпустила AirPods Pro, которые имеют другую конструкцию и кейс с беспроводной зарядкой.

Ранее источники The Wall Street Journal рассказали, что Apple работает над наушниками со встроенным термометром и корректором осанки. Однако выпускать подобный девайс в ближайшие годы компания не планирует.