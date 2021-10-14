Apple выпустит AirPods со встроенным термометром

Apple планирует выпустить наушники с функциями для контроля за здоровьем в ближайшие годы. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Как стало известно знакомым с планами американской компании источникам, Apple разрабатывает AirPods со встроенной функцией замера температуры тела. Также журналисты издания ознакомились с документами, согласно которым американская корпорация заинтересована в расширении медицинских функций своих гаджетов. Так, кроме термометра, в беспроводные наушники могут добавить корректор осанки.

Источники WSJ рассказали, что Apple также собирается позиционировать свои наушники в качестве слухового аппарата. По крайней мере, подобные функции уже можно активировать в AirPods на базовом уровне. Инсайдеры рассказали, что IT-гигант точно не собирается выпустить наушники с термометром и корректором осанки в ближайшее время, но работает над тем, чтобы внедрить эти функции в будущем.

Журналисты отметили, что недавно Apple добавила в свою беспроводную гарнитуру AirPods Pro функцию усиления голоса. Она позволяет пользователям общаться в условиях внешнего шума.

В сентябре журналисты WSJ рассказывали, что Apple намерена разработать инструмент для удаленной диагностики психического здоровья пользователей. В изученных авторами документах речь шла о депрессии и снижении когнитивных способностей.