iPhone научится диагностировать депрессию

Apple намерена разработать инструмент для удаленной диагностики психического здоровья пользователей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как стало известно журналистам, компания работает над технологиями, которые могли бы предупредить психические расстройства владельцев гаджетов. В изученных авторами документах речь идет о депрессии и снижении когнитивных способностей.

Усилия Apple являются результатом сотрудничества с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе и фармацевтической компанией Biogen. Так, согласно одному из направлений работы, IT-гигант намерен представить ПО, которое могло бы собирать данные о здоровье пользователей и на основании этой информации проводить диагностику. Информацию будет собирать смартфон, при этом данные не будут отправляться на серверы компании.

В рамках исследования, которое стартовало в 2020 году, специалисты компании с помощью iPhone и Apple Watch собрали и проанализировали данные 150 добровольцев. До конца 2021 года в корпорации намерены провести исследование еще среди трех тысяч участников.

Судя по всему, будущий проект связан с сотрудничеством с фирмой Biogen, о котором Apple объявила в январе. Компания намерена мониторить состояние здоровья пользователей, чтобы на основании собранных данных предупредить развитие серьезных ментальных заболеваний, например, болезни Альцгеймера.

В конце 2020 года британские ученые опровергли мнение о том, что долгое время, проведенное за экраном смартфона и других устройств, может нанести вред психическому здоровью пользователя.