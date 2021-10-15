Apple Watch 7 появились в продаже

Apple начала продажу новых смарт-часов в России. Об этом сообщается на сайте компании.

В актуальную серию умных часов входят модели размером 41 и 45 миллиметров. Базовые смарт-часы оценены в 36 990 рублей, вариант с корпусом на 45 миллиметров обойдется в 39 490 рублей. На американском сайте Apple появились модели с поддержкой передачи данных по сотовой связи, в России доступны только версии с Wi-Fi.

Судя по информации с сайта интернет-магазина, часы недоступны для моментальной покупки. Если заказать Apple Watch 7 на старте продаж, то компания обещает доставить их в центральные регионы страны к началу декабря.

Apple Watch 7 отличаются от смарт-часов предыдущего поколения дисплеем увеличенного размера и наличием новых циферблатов. Кроме флагманских часов в интернет-магазине компании доступны Apple Watch SE и Apple Watch 3.

Часы нового поколения Apple были представлены 14 сентября. Стоимость модели на российском рынке была раскрыта лишь в начале октября.