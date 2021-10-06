Названа стоимость Apple Watch 7

Apple Watch 7 будут доступны в России от 37 тысяч рублей

Стоимость новых смарт-часов Apple начнется от почти 37 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

6 октября представители компании объявили, что предзаказ на часы Apple Watch 7 откроется в пятницу, 8 октября. Модель поступит в широкую продажу с 15 октября.

Минимальная стоимость названного устройства в российской рознице составляет 36 990 рублей. Также в компании сообщили, что ряд аксессуаров для нового девайса — монобраслет и плетеный монобраслет — будут доступны только в интернет-магазине Apple.

Американская компания также скорректировала стоимость часов предыдущих поколений. Так, Apple Watch SE будут продаваться от 24 990 рублей, стоимость представленных в 2017 году Apple Watch 3 составит минимум 17 990 рублей.

Часы нового поколения Apple были представлены 14 сентября. Модель получила увеличенный дисплей, также смарт-часы, по словам представителей компании, стали более прочными. В продаже будут доступны модели как исключительно с Wi-Fi, так и с сотовым модулем — последние недоступны в России.