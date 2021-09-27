В часах Apple нашли секретный передатчик

Специалисты обнаружили в часах Apple Watch 7 неизвестный модуль для передачи данных. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на спецификации новых умных часов, поданные Apple в Федеральную комиссию по связи США (FCC). В документе упоминается наличие отдельного беспроводного модуля, который может передавать данные на частоте 60,5 гигагерца. Датчик активируется лишь тогда, когда часы устанавливают на проприетарную док-станцию, которая также имеет подобный беспроводной интерфейс.

Также в тексте говорится, что модуль предназначен лишь для внутреннего использования. Специалисты предположили, что найденный ими секретный интерфейс выполняет функции беспроводной диагностики Apple Watch — в магазинах или сервисных центрах Apple.

Журналисты отметили, что данный модуль может передавать сравнительно большие объемы информации. Таким образом, он может выступать в будущих продуктах компании в качестве единственного интерфейса для беспроводной передачи данных.

Последние версии умных часов Apple поддерживают передачу данных с помощью новой технологии Ultra WideBand (UWB). Конкретно для российских пользователей данная опция отключена.

Apple Watch 7 были представлены 14 сентября. Умные часы получили более крупный дисплей и увеличенную автономность. Стоимость устройства начинается с 399 долларов.