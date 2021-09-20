Apple Watch сможет работать с российским умным ружьем

Группа компаний (ГК) «Калашников» интегрировала поддержку часов Apple Watch в новое помповое ружье. О возможности работы аксессуара с длинноствольным оружием сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ГК Ольгу Бойцову.

Новые гладкоствольные ружья являются «точкой роста» для компании, отметила Бойцова. Так, российское помповое ружье с возможностью интеграции с Apple Watch дополнит уже известное умное ружье MP-155 Ultima.

Кроме того, «Калашников» готовит новые образцы гражданского оружия. В частности, на базе пистолета Лебедева компактного (ПЛК) разработан травматический пистолет. Кроме того, на рынок выйдет карабин АКВ-521, который объединит решения систем АК и AR, добавила Бойцова.

Ружье с поддержкой Apple Watch представили на фестивале Arms&Hunting 2021, который прошел в Подмосковье с 17 по 19 сентября.

В августе состоялся официальный анонс умного ружья MP-155 Ultima. Особенностью оружия стал бортовой персональный компьютер, который можно синхронизировать со смартфоном по Bluetooth и Wi-Fi.