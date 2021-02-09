«Калашников» раскрыл «оружие для хипстеров»

Генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов раскрыл РБК основную задачу смарт-ружья МР-155 Ultima, считающегося «оружием для хипстеров».

По словам руководителя, задача смарт-ружья заключается в привлечении «хипстеров, поколения Z», которые «родились с гаджетами и себя не мыслят без них». «Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной», — признает гендиректор.

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В апреле 2020 года «Калашников» опубликовал на YouTube видео с единственным в мире образцом одноименного автомата-карабина.

В сентябре 2019 года концерн выложил на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.

В июне того же года Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) рассекретило архивные документы об испытаниях автомата Калашникова в 1943-1945 годах.

Смарт-ружье МР-155 Ultima, разработанное на основе классического самозарядного ружья MP-155, отличается, в частности, использованием процессора, способного задействоваться в обучении стреляющего. Стоимость данного оружия оценивается в 100 тысяч рублей.