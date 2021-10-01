Первые Apple Watch признали устаревшими

Apple впервые признала устаревшим девайсом свой носимый гаджет. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Судя по информации от компании, оригинальные смарт-часы Apple Watch признаны устаревшими. Согласно политике корпорации, винтажными гаджетами считаются те устройства, которые не были доступны в продаже более пяти и менее семи лет.

Оригинальные Apple Watch были выпущены в апреле 2015 года и фигурировали в иерархии продуктов компании под названием Series 0. Стоимость аксессуара начиналась с 349 долларов. По словам журналистов, это первый случай, когда Apple добавляет в список устаревших устройств носимый девайс.

Продукты из «винтажного» списка имеют ограниченные возможности поддержки или ремонта. Устаревшие продукты не могут получать обслуживание от верифицированных сервисных центров Apple или авторизованных поставщиков.

В 2016 году Apple выпустила часы Series 1 и Series 2. Отмечается, что представленные в 2017 году часы Apple Watch Series 3 до сих пор производятся и продаются официально.

В середине сентября Apple признала устаревшим iPod touch пятого поколения. Мультимедийный плеер имеет четырехдюймовый IPS-дисплей с матрицей Retina, чип Apple A5, разъем для наушников и проводную гарнитуру в комплекте.