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Популярный гаджет Apple признан устаревшим

iPod touch пятого поколения был признан устаревшим
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Фото: Globallookpress.com

Apple «похоронила» популярный плеер iPod. Об этом сообщает издание MacRumors.

Американская компания официально добавила iPod touch пятого поколения в список устаревших устройств. Apple признала популярный музыкальный девайс раритетным спустя восемь лет после его анонса. Согласно правилам компании, устаревшим признается продукт, который не был доступен в продаже более пяти и менее семи лет.

Медиаплеер являлся самым дешевым iPod с экраном в линейке американского бренда. Аппарат был выпущен в 2013 году качестве бюджетной версии iPod touch, представленного годом ранее. В отличие от оригинальной модели, компромиссное устройство выходило только в версии с накопителем на 16 гигабайт и не имело задней камеры. Также гаджет был доступен исключительно в серебристом цвете.

Внесение плеера в список раритетных устройств означает, что сервисные центры компании могут отказать в обслуживании и ремонте гаджета в случае отсутствия запчастей.

Мультимедийный плеер имеет четырехдюймовый IPS-дисплей с матрицей Retina, чип Apple A5, разъем для наушников и проводную гарнитуру в комплекте.

Осенью 2020 года Apple признала устаревшим iPod nano седьмого поколения. Устройство вышло в середине 2015 года.

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