В Хабаровске самолеты направили на запасные аэродромы из-за снежного циклона

Шесть летевших в Хабаровск самолетов направили на запасные аэродромы из-за непогоды

В Хабаровске из-за снежного циклона самолеты стали направлять на запасные аэродромы. Перенаправлены оказались уже шесть рейсов, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

«В связи с ухудшением погодных условий, неблагоприятной метеообстановкой на запасной аэродром отправились следующие рейсы: 5627 Южно-Сахалинск — Хабаровск (запасной — Южно-Сахалинск), 1712 Москва — Хабаровск (запасной — Южно-Сахалинск), 606 Оха — Хабаровск (запасной — Южно-Сахалинск), 4596 Николаевск-на-Амуре — Хабаровск (запасной — Южно-Сахалинск), 107 Иркутск — Улан-Удэ — Хабаровск (запасной — Благовещенск), 71 Зея — Хабаровск (запасной — Благовещенск)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в городе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. К работам по расчистке трасс и посыпке противогололедными регентами будет привлечено 56 единиц техники и 50 рабочих, ночью планируется задействовать не менее 22 спецмашин. Снег будут убирать в первую очередь с маршрутов движения общественного транспорта, пешеходных переходов и остановок. Администрация Хабаровска призвала водителей отказаться от поездок на машинах во время сильного снегопада и не ставить авто вдоль дорог, чтобы не мешать уборке.