В российском городе ввели режим ЧС из-за непогоды

Власти столицы Еврейского автономного округа (ЕАО) Биробиджана ввели режим ЧС в связи с сильными снегопадами в городе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в Instagram-аккаунте.

Мэр города Александр Головатый объяснил, что решение было принято по итогам совещания, на котором присутствовали начальники управляющих компаний, коммунальные предприятия, перевозчики и представители управления ЖКХ.

«По прогнозам синоптиков, сегодня ночью опять пойдет снег, люди и техника продолжат уборку автомобильных дорог. Завтра, 24 ноября, с утра автобусы работать не будут», — говорится в сообщении.

Кроме того, 24 ноября остановят занятия в школах, однако детские сады, учреждения дополнительного образования и спортивные секции продолжат работу в обычном режиме.

Ранее в другом российском городе — Хабаровске — ввели режим повышенной готовности из-за снегопада и сильного ветра. В мэрии отметили, что к работам по расчистке трасс и посыпке противогололедными регентами будет привлечено 56 единиц техники и 50 рабочих.