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На Сахалине остановили движение поездов из-за сильных ливней

Железнодорожное движение по четырем направлениям отменено на Сахалине из-за сильных ливней
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Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Движение поездов остановлено на Сахалине из-за выпавших накануне сильных осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сахалинской области.

Пассажирские поезда не будут ходить по четырем направлениям: Победино — Поронайск, Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Ноглики, Ноглики — Южно-Сахалинск.

По данным властей, на данный момент пути не повреждены, продолжается их расчистка. В правительстве рассказали, что пассажиры были проинформированы и скоплений людей на железнодорожных вокзалах нет. Отмечается, что на пострадавшем участке дороги работает 35 человек и три единицы техники, а в целом на местах схода селей — 107 человек.

Из-за циклона также было закрыто движение через паромную переправу ХолмскВанино. В пресс-службе правительства области заявили, что, согласно прогнозам, движение паромов возобновиться во второй половине суток 13 сентября.

Ранее сообщалось, что в Макаровском районе Сахалинской области власти объявили режим ЧС из-за мощных ливней, которые спровоцировали сход селей. На опубликованных в сети кадрах видно, как рядом с дорогой течет поток воды. Спасатели занимаются ликвидацией последствий мощных ливней.

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