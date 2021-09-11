В российском регионе ввели режим ЧС из-за мощных ливней

В Макаровском районе Сахалинской области власти объявили режим ЧС из-за мощных ливней, которые спровоцировали сход селей. Видео погодных условий в регионе опубликовано в Telegram-канале RT.

На кадрах видно, как рядом с дорогой течет поток воды. Спасатели занимаются ликвидацией последствий мощных ливней.

Как сообщает RT, жителей нескольких сел эвакуировали. Сели размыли железную дорогу. Непогода продлится до завтрашнего дня, возможен новый резкий подъем уровня воды в реках.

Ранее в Дагестане из-за ливней и схода селей пропали пять человек. Двое из них были членами туристической группы, которая оказалась заблокирована в Гунибском районе, трое остальных — пассажирами двух автомобилей, которых унес селевой поток.