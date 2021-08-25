В российском регионе реки вышли из берегов из-за ливней

В Приамурье реки вышли из берегов и затопили дороги из-за дождей

В Амурской области реки вышли из берегов из-за обильных дождей и затопили дороги. Об этом сообщается на сайте регионального Минтранса.

По данным ведомства, из-за паводка перекрыты дороги Архаринского района. Кроме того, без транспортного сообщения остаются семь населенных пунктов в Приамурье.

По словам замминистра транспорта области Дмитрия Лучникова, аварийные службы в первую очередь занимаются обеспечением безопасного проезда по школьным маршрутам.

«Есть размывы и повреждения дорожно-транспортной инфраструктуры такого характера, что привести в норматив пострадавшие участки за две недели не получится», — заявил он.

Лучников подчеркнул, что из областного бюджета на ликвидацию последствий ливней выделено 490 миллионов рублей.

