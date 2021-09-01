Жителей российского города подготовили к эвакуации из-за разлива реки

В Улан-Удэ река Селенга вышла из берегов, жителей готовят к эвакуации

В Улан-Удэ уровень реки Селенги повысился за сутки на 17 сантиметров — показатели преодолели отметку в 230 сантиметров, при которой начинается выход воды на пойму. Россиян готовят к эвакуации, сообщили в официальной группе органов местного самоуправления города во «ВКонтакте».

«Проинформировали людей, которые попадают в зону затопления при уровне воды 243 сантиметра, чтобы они приняли меры по эвакуации и сохранению своего имущества», — говорится в сообщении.

По словам регионального начальника управления по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Федорова, в зоне подтопления оказались четыре участка — их жители эвакуированы.

В мэрии рассказали, что в ночь с 31 августа на 1 сентября спецтехника провела отсыпку низменных участков, где зафиксировано подтопление территорий. Для этого было использовано 369 кубометров грунта.

Сотрудники городской администрации обходят местных жителей и информируют их о правилах безопасности при паводке.

Ранее в Дагестане из-за ливня и схода селей пропали пять человек. В Гунибском районе 30 человек из туристической группы были заблокировали в ущелье Карадахская теснина. Часть туристов эвакуировали, двое пропали. Еще троих россиян ищут после того, как селевой поток унес их две машины.